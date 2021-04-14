Нелегкая инфраструктурная доля

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) оценил возможные инвестиционные потери инфраструктурного рынка от предложенного Минэкономики ограничения доли госучастия в концессиях порогом в 80% в 920 млрд руб. на период до 2024 года. Участники рынка вчера вновь призвали власти сохранить гибкость подхода при разграничении госзакупок и концессий. В Минэкономики признают, что потери, в частности при реализации проектов в социальной сфере, будут, однако оценки РСПП называют завышенными.

Участники рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) продолжают призывать Минэкономики пересмотреть подход ведомства к разграничению концессий и госзаказа. Вчера на онлайн-конференции Национального центра ГЧП ее участники высказались против жесткого ограничения бюджетного участия в концессиях. Напомним, готовя законопроект о разграничении двух этих механизмов, Минэкономики отказалось от возможности стопроцентного финансирования ГЧП-проектов за счет бюджетных средств. Сейчас предусматривается, что в рамках концессий должно компенсироваться не более 80% расходов инвестора при сохранении возможности полного возмещения затрат (в порядке исключения) по решению правительства.

Свою оценку возможных последствий такого подхода дал РСПП — до 2024 года отрасль может недополучить 920 млрд руб. инвестиций. Как пояснила “Ъ” председатель подкомитета союза по инфраструктуре и ГЧП Мария Ярмальчук, оценивались проекты с незначительной коммерческой выручкой или без стопроцентной окупаемости, «загрузка» которых сильно зависит от действий или бездействия органов власти. Речь идет о проектах, о которых знают крупные банки и центр ГЧП. На деле сумма может оказаться больше.

Наибольшее «выпадение» инвестиций, по оценкам РСПП, ожидается в социальной сфере — 520 млрд руб., в транспортной — еще 330 млрд руб.

В Минэкономики эти оценки считают завышенными — они включают проекты, для которых допускается возможность полного возмещения расходов концессионера на создание и эксплуатацию объекта. По словам врио директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономики Александра Киреврина, в ведомстве понимают, что ограничение доли бюджетного участия в 80% сделает невозможным появление через концессии ряда соцобъектов. Однако в ведомстве исходят из того, что концессии — это партнерство частной стороны и государства, которое предполагает доход для инвестора, позволяющий ему частично компенсировать расходы. По словам чиновника, способ госзакупок несовершенен, но «это не повод переделывать концессии в механизм рассрочки».

Руководитель центра ГЧП Сбербанка Анна Багинская напомнила, что рынок концессий в соцсфере стал складываться во многом по запросам регионов и муниципалитетов, которые искали способы построить такие объекты в условиях бюджетного дефицита.

Только по линии Сбербанка возможные потери от нормы оцениваются в 300 млрд руб.

Более изящным решением, по ее мнению, было бы ограничение величины капитального гранта на стадии инвестиций, а также минимального срока получения инвестором платы концедента. Подобные вопросы встают и в других странах, однако, как отметил партнер юридической фирмы Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Федор Теселкин, «практика показывает, что нумерическими параметрами, тем более жестко зафиксированными на уровне закона, такие вопросы не решаются».

Евгения Крючкова