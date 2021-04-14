Нелегкая инфраструктурная доля

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) оценил возможные инвестиционные потери инфраструктурного рынка от предложенного Минэкономики ограничения доли госучастия в концессиях порогом в 80% в 920 млрд руб. на период до 2024 года. Участники рынка вчера вновь призвали власти сохранить гибкость подхода при разграничении госзакупок и концессий. В Минэкономики признают, что потери, в частности при реализации проектов в социальной сфере, будут, однако оценки РСПП называют завышенными.
Участники рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) продолжают призывать Минэкономики пересмотреть подход ведомства к разграничению концессий и госзаказа. Вчера на онлайн-конференции Национального центра ГЧП ее участники высказались против жесткого ограничения бюджетного участия в концессиях. Напомним, готовя законопроект о разграничении двух этих механизмов, Минэкономики отказалось от возможности стопроцентного финансирования ГЧП-проектов за счет бюджетных средств. Сейчас предусматривается, что в рамках концессий должно компенсироваться не более 80% расходов инвестора при сохранении возможности полного возмещения затрат (в порядке исключения) по решению правительства.
Свою оценку возможных последствий такого подхода дал РСПП — до 2024 года отрасль может недополучить 920 млрд руб. инвестиций. Как пояснила “Ъ” председатель подкомитета союза по инфраструктуре и ГЧП Мария Ярмальчук, оценивались проекты с незначительной коммерческой выручкой или без стопроцентной окупаемости, «загрузка» которых сильно зависит от действий или бездействия органов власти. Речь идет о проектах, о которых знают крупные банки и центр ГЧП. На деле сумма может оказаться больше.
В Минэкономики эти оценки считают завышенными — они включают проекты, для которых допускается возможность полного возмещения расходов концессионера на создание и эксплуатацию объекта. По словам врио директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономики Александра Киреврина, в ведомстве понимают, что ограничение доли бюджетного участия в 80% сделает невозможным появление через концессии ряда соцобъектов. Однако в ведомстве исходят из того, что концессии — это партнерство частной стороны и государства, которое предполагает доход для инвестора, позволяющий ему частично компенсировать расходы. По словам чиновника, способ госзакупок несовершенен, но «это не повод переделывать концессии в механизм рассрочки».
Руководитель центра ГЧП Сбербанка Анна Багинская напомнила, что рынок концессий в соцсфере стал складываться во многом по запросам регионов и муниципалитетов, которые искали способы построить такие объекты в условиях бюджетного дефицита.
Более изящным решением, по ее мнению, было бы ограничение величины капитального гранта на стадии инвестиций, а также минимального срока получения инвестором платы концедента. Подобные вопросы встают и в других странах, однако, как отметил партнер юридической фирмы Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Федор Теселкин, «практика показывает, что нумерическими параметрами, тем более жестко зафиксированными на уровне закона, такие вопросы не решаются».