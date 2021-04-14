Толстый слой сальдо

АО «Пермский свинокомплекс» впервые с 2017 года отчиталось о чистой прибыли. По итогам прошлого года этот показатель составил 775,2 млн руб. По данным источников „Ъ-Прикамье“, это может быть связано с итогом судебного спора с кипрской Kalkfeld Holdings Ltd. В 2010 году в пользу иностранной компании с АО было взыскано 530 млн руб., это обязательство было отражено в пассивах общества. Но в итоге это решение было отменено, и сумма формально была включена в доходы «Пермского свинокомплекса». При этом предприятие по-прежнему находится в трудном финансовом положении. Эксперты считают, что полумеры не спасут комплекс и, чтобы вывести его из кризиса, потребуются масштабные инвестиции.

АО «Пермский свинокомплекс» раскрыло информацию о финансовых результатах за 2020 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 1,011 млрд руб. (годом ранее — 1,495 млрд руб.). Чистая прибыль АО за отчетный период — 775,2 млн руб. До этого свинокомплекс был «в плюсе» в 2017 году, тогда его чистая прибыль составляла 81,8 млн руб. В 2018 году предприятие показало чистый убыток 36 млн руб., в 2019-м он увеличился до 150,8 млн руб.

Связаться с гендиректором АО Олегом Шипиловских вчера не удалось. В краевом минсельхозе не ответили на запрос „Ъ-Прикамье“.

Отметим, что в начале апреля АО «Пермский свинокомплекс» опубликовало данные о переоценке чистых активов. По данным «СПАРК-Интерфакс», если в конце декабря 2019 года этот показатель составлял минус 17,7 млн руб., то на 31 декабря 2020-го стоимость чистых активов общества отражена в размере 847,4 млн руб. По мнению источника, близкого к предприятию, эта цифра может быть обусловлена тем, что в прошлом году общество выиграло судебный процесс с кипрской Kalkfeld Holdings Ltd. Решением суда в 2010 году в пользу иностранной компании было взыскано более 530 млн руб. по предъявленным к оплате векселям АО. Позже этот судебный акт был отменен, арбитражное дело подлежало рассмотрению тем же судом повторно. В сентябре 2019-го истец скорректировал сумму иска, потребовав взыскать с АО «Пермский свинокомплекс» $28,848 млн. При повторном рассмотрении дела в удовлетворении этих требований было отказано. Таким образом, произошло исключение этой суммы из пассивов и ее включение в состав доходов общества, что в итоге повлияло на показатель чистой прибыли.

«При этом с полученной по итогам 2020 года огромной прибыли общество, по идее, должно будет заплатить налог»,— полагает собеседник „Ъ-Прикамье“.

Напомним, АО «Пермский свинокомплекс» управляет одноименным краевым предприятием. До декабря 2017 года комплекс арендовало ООО «Свинокомплекс Пермский», подконтрольное омской группе «Синергия». Владелец имущества досрочно расторг договор с арендатором из-за нарушения ряда условий соглашения, после чего тот оказался в банкротстве.

Само АО в настоящий момент тоже находится в тяжелом финансовом положении. Ранее сообщалось, что его сотрудникам задерживают зарплату, кроме того, у предприятия возникли проблемы с закупкой кормов, из-за чего начался падеж поголовья. Профсоюзная организация свинокомплекса направила письмо губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой обратить внимание на ситуацию на предприятии и принять меры для ее улучшения. В краевой администрации вчера сказали, что пока не видели письма.

В минувший понедельник на свинокомплексе состоялось собрание с участием руководства и профкома предприятия, и.о. министра сельского хозяйства Юрия Крестьянникова, главы Краснокамского городского округа Игоря Быкариза, представителей налоговой, судебных приставов и МУП «Гарант». Как сообщается в соцсетях профсоюзной организации АО, по итогам обсуждения было решено, что налоговая и судебные приставы рассмотрят возможность снятия ареста со счетов АО «Пермский свинокомплекс», также будет проведена работа комиссией по трудовым спорам. Итоги озвучат ориентировочно в конце апреля.

Кроме того, появился риск, что предприятие окажется в банкротстве. ООО «Юридическая сила» от имени удмуртского ООО «Агросоюз» сообщило, что намерено обратиться в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании АО «Пермский свинокомплекс» несостоятельным, так как сумма общих требований к юрлицу превышает 300 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», всего за 2021 год к предприятию было подано 36 исков на 91,3 млн руб.

По словам источника, знакомого с ситуацией, маловероятно, что в отношении свинокомплекса начнется серьезная процедура банкротства. «Предприятие в разных стадиях финансовой неустойчивости находится уже давно. Скорее всего, очередной кредитор решил таким способом взыскать задолженность»,— отмечает собеседник „Ъ-Прикамье“.

Депутат заксобрания от Краснокамского округа Игорь Малых считает необходимым ускорить решение о дальнейшем развитии свинокомплекса. «Насколько я знаю, у правительства есть программа по выводу предприятия из кризиса, но, на мой взгляд, нужно форсировать события — снова выделять предприятию субсидию или принимать иные меры»,— полагает депутат.

Бывший министр сельского хозяйства Прикамья, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова считает, что покупка комплекса в краевую собственность в 2013 году изначально была ошибкой. «В 2008 году мы считали объем инвестиций, который потребуется для приведения предприятия в конкурентоспособное состояние, и уже тогда это было около 7 млрд руб. Сейчас, думаю, это совсем другие деньги. Не стоило приобретать акции комплекса, если в бюджете региона не было средств на его реконструкцию. Найти частного инвестора тоже трудно, предприятие в принципе является непростым активом, плюс осложнено социальными проблемами, так как является градообразующим»,— отмечает госпожа Гилязова. При этом, по ее мнению, масштабные инвестиции — единственный способ вывести комплекс из трудного положения. «Какие-либо полумеры будут уже неэффективны»,— говорит Елена Гилязова.

Екатерина Артемова