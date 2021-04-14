«Антарес» ушел в «Искру»

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, владельцами недвижимости бывшего машиностроительного завода «Искра-Авигаз» оказались пермские предприниматели Александр и Наталья Филиковы, в прошлом развивавшие в Перми магазины сети «Антарес». По данным „Ъ-Прикамье“, выходцам с «Искры-Авиагаза» не удалось договориться с новыми собственниками о возобновлении производства. Сами хозяева пытаются сдать завод в аренду под производственно-складской комплекс. Эксперты считают, что корпуса завода лучше всего подойдут под логистический комплекс.

Новые собственники основного производственного корпуса АО «Искра-Авигаз» по Бродовскому тракту, 11б (на площадке бывшего завода «Велта») ищут для объекта арендатора. Соответствующее объявление было размещено 10 апреля на площадке Avito. Недвижимость сдается в аренду как «производственно-складской комплекс». Его общая площадь составляет 20,5 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 8,6 га. Площадка оборудована выделенной электрической мощностью 5 мВт и собственной газовой котельной. За месяц аренды владельцы просят 200 тыс. руб.

Напомним, это имущество было реализовано на торгах в рамках банкротства АО «Искра-Авигаз» 26-летней предпринимательнице из Москвы Марии Изюмцевой за 282 млн руб. АО «Искра-Авигаз» входило в число основных поставщиков газотурбинных установок «Газпрому». Поставщик ГТУ контролировался топ-менеджментом, в 2016 году у прежде успешного в финансовом плане предприятия начались проблемы с заказами. В итоге предприятие обанкротилось, его долги составили 2,6 млрд руб.

Согласно выписке из Росреестра, с 31 декабря 2020 года комплекс перешел в собственность столичного ООО «Бродовский», 50,6% долей которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежат госпоже Изюмцевой, остальное — Наталье Филиковой. Вместе с гендиректором ООО «Бродовский» Александром Филиковым они в 90-х годах развивали в Перми сеть магазинов для дома и дачи «Антарес». В нулевых годах магазины закрылись, а их владельцы, по неофициальным данным, переехали в Москву. В Перми у семьи Филиковых осталась недвижимость. В частности, Наталье Филиковой принадлежало нежилое помещение по ул. Мира, 51 площадью 1,1 тыс. кв. м, которое арендовала сеть «Пятерочка». Это помещение выставлялось на продажу в прошлом году за 150 млн руб. Александр Филиков был участником арбитражных процессов вокруг аренды небольшой недвижимости в Москве.

Ранее источники „Ъ-Прикамье“ предполагали, что производственный комплекс мог быть выкуплен в интересах выходцев с «Искры-Авигаза», которые могут возобновить производство и продолжить поставлять ГТУ «Газпрому».

Вчера собеседник, знакомый с переговорным процессом, сказал, что бывшим машиностроителям не удалось договориться о выкупе помещения из-за цены. Якобы владельцы запросили за этот актив 600 млн руб. Связаться с бывшим гендиректором АО Виктором Пыхтеевым вчера не удалось: его мобильный телефон был выключен.

По мнению гендиректора АН «Респект» Алексея Ананьева, бывшее имущество «Искры-Авигаз» может использоваться как логистический комплекс. При этом для такого большого объекта единственного арендатора найти будет сложно, поэтому его могут снять сразу несколько организаций. «Мне кажется, это нерыночная цена,— охарактеризовал стоимость аренды господин Ананьев.— Как она рассчитывалась, сложно сказать. Рыночная цена рассчитывается затратным способом или методом сравнительных продаж. Иногда это бывает какая-то договорная цифра, потому что подобные объекты уникальны».

Финансовый директор ГК «Риал» Марина Медведева, напротив, считает арендную цену адекватной. «На складские помещения цены начинаются от 100–150 руб. за 1 кв. м,— говорит эксперт.— Наиболее вероятный вид использования здания — временный склад для розничной торговли». Также она сомневается, что бывший корпус машиностроительного предприятия будет арендован промышленниками. По словам госпожи Медведевой, он подходит для размещения далеко не всех видов производства: «Некоторые из них требуют наличия очистных сооружений, особых фундаментов и других условий».

Евгения Ахмедова, Вячеслав Суханов