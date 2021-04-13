Польша отрицает нарушение воздушного пространства Белоруссии

Польские военные самолеты не нарушали воздушного пространства Белоруссии, заявило оперативное командование вооруженных сил Польши. Накануне, 12 апреля, Минобороны Белоруссии в связи с нарушением границы неустановленным воздушным судном вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Польши.

«Воздушное пространство постоянно контролируется. Военные воздушные суда 12 апреля в вечерние часы не выполняли полетов вблизи государственной границы Белоруссии и Польши»,— говорится в сообщении командования в Twitter (перевод по «РИА Новости»).

Как сообщало Минобороны Белоруссии, воздушное судно пересекло границы со стороны Польши и позднее вернулось обратно на польскую территорию.