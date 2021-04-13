Минобороны Белоруссии вызвало военного атташе Польши из-за нарушения воздушного пространства

12 апреля Минобороны Белоруссии зафиксировали нарушение неустановленным воздушным судном госграницы страны. Как сообщило ведомство, воздушно судно пересекло границы со стороны Польши и позднее вернулось обратно на польскую территорию.

В связи с инцидентом Минобороны Белоруссии вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Польши. «Был вызван атташе <...> которому было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах»,— говорится в сообщении ведомства. Минобороны Польши информацию не комментировало.