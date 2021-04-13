МИД Латвии выразил протест временному поверенному России из-за вечеринки в пандемию

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест временному поверенному посольства России в стране Вадиму Васильеву, сообщило ведомство. По информации СМИ, причиной протеста стала вечеринка, организованная военным атташе российской дипмиссии Русланом Ушаковым в нарушение ограничений, введенных для борьбы с пандемией COVID-19.

«Временный поверенный посольства России выразил понимание позиции МИД и указал, что этот случай не останется без внимания»,— говорится в сообщении.

Как сообщили местные СМИ, господин Ушаков организовал вечеринку у себя дома 27 марта. В ней участвовало около 10 человек, которые после праздника разъехались на машинах с дипломатическими номерами. Несколько раз соседи вызывали полицию к дому Руслана Ушакова. Полиция после разговора с атташе уехала, после чего он начал показывать соседям «неприличные жесты». МИД РФ информацию о вечеринке и вызове атташе не комментировал.