СМИ: глава Toshiba уйдет в отставку из-за возможного конфликта интересов

По данным агентства Nikkei, завтра, 14 апреля, глава японской корпорации Toshiba Нобуаки Куруматани может подать в отставку на фоне конфликтной ситуации, возникшей из-за планов частного инвестфонда CVC Capital Partners купить эту японскую компанию. На прошлой неделе стало известно, что Toshiba получила предложение о покупке от CVC Capital Partners. По неофициальным данным, стоимость сделки, в результате которой Toshiba должна стать частной компанией, может составить $20,8 млрд. Совет директоров Toshiba рассматривает это предложение.

Господин Куруматани ранее возглавлял японское подразделение CVC Capital Partners, что вызвало подозрения в возможном конфликте интересов. По данным Nikkei, более половины старших менеджеров компании выразили недоверие главе компании в рамках внутреннего опроса мнения. Также сообщается, что ранее, на прошлогоднем годовом собрании, предложение о продлении полномочий Нобуаки Куруматани поддержали лишь 57% акционеров, а один из них, фонд Effissimo Capital Management, тогда обвинил компанию в давлении на акционеров, от которых требовалось либо проголосовать за действующего главу, либо не участвовать в голосовании. По данным Nikkei, после отставки Нобуаки Куруматани компанию может возглавить нынешний председатель правления Сатоси Цунакава, который «сохранил дружеские отношения» с акционерами компании.

Евгений Хвостик