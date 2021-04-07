Toshiba получила предложение о покупке от инвестфонда CVC

Британский инвестиционный фонд прямых инвестиций CVC Capital Partners сделал предложение о покупке японской компании Toshiba. По данным агентства Nikkei, стоимость сделки, в результате которой Toshiba должна стать частной компанией, может составить $20,8 млрд.

Сама Toshiba подтвердила (.pdf), что получила предложение о покупке, но прежде намерена его тщательно изучить. Заседание совета директоров компании, на котором предложение будет обсуждаться, состоится уже сегодня. Как сообщает Nikkei, CVC предлагает 30-процентную надбавку к стоимости акций Toshiba на закрытии торгов во вторник. К участию в сделке могут быть привлечены и другие инвесторы. Акции Toshiba отреагировали на новости ростом в 18%.

Намечающаяся сделка, по мнению экспертов, поможет оставить в прошлом многочисленные проблемы и скандалы последнего десятилетия в одной из крупнейших промышленных групп Японии. После скандала с финансовой отчетностью в 2015 году и проблем с ее американским подразделением Westinghouse Electric в 2017 году Toshiba сменила руководство и запустила масштабную реструктуризацию. Принятые меры позволили компании вернуться к прибыли. Интересно, что назначенный после смены руководства новый генеральный директор и президент Toshiba Нобуаки Куруматани до этого возглавлял японское подразделение CVC.

Алена Миклашевская