Водородная помпа

По данным “Ъ”, Минэкономики выступило с предложением дать прямой доступ к газотранспортной системе «Газпрома» независимым производителям водорода. Это значит, что в трубе он будет смешиваться с природным газом. Таким образом, для транспортировки водорода не потребуется создания отдельной системы, что существенно удешевит проекты по его производству. Но в Минэнерго указывают: водород существенно дороже природного газа и неясно, как затем его извлекать из общей смеси.

В проекте «дорожной карты» по увеличению экспортного потенциала российской водородной энергетики (документ от 1 апреля есть у “Ъ”), подготовленном Минэкономики, говорится о необходимости разрешить российским производителям водорода прямой доступ к газотранспортной системе (ГТС), контролируемой «Газпромом».

Россия пока только начинает разрабатывать концепцию развития водородной промышленности, но уже планирует занять существенную долю на рынке.

Замминистра энергетики Павел Сорокин 12 апреля говорил, что к 2050 году страна может экспортировать 7,9–33,4 млн тонн водорода.

Основными игроками в перспективе считаются «Газпром», «Росатом» и НОВАТЭК.

Как следует из документа, Минэкономики предлагает до декабря 2022 года внести изменения в законодательство с тем, чтобы разрешить строительство водородных проектов в непосредственной близости к магистральным газопроводам, в том числе при необходимости — в охранной зоне. Также речь идет о том, чтобы дать независимым производителям водорода доступ к беспрепятственному присоединению к газотранспортной системе. Как будет обеспечиваться доставка покупателю водорода, который смешан с природным газом, в документе не поясняется.

Между тем именно транспортировка представляет собой одну из самых сложных и дорогостоящих частей водородных проектов. Ее цена может в несколько раз превышать стоимость производства газа. Подмешивание водорода в общий поток природного газа способно снизить затраты производителей, это обойдется дешевле строительства отдельного канала. Теоретически водород из смеси можно извлекать на газораспределительных станциях.

Есть и еще одно вероятное объяснение идеи Минэкономики, при котором извлечение и не предполагается,— добавление водорода позволит уменьшить общий углеродный след от сжигания метана, и за это заплатят отдельные потребители в обмен на получение сертификата о том, что они не выбрасывают СО2.

В самом министерстве пояснить суть своей идеи не смогли. Там лишь сообщили, что «готовят предложение по увеличению экспортного потенциала водорода, соответствующая "дорожная карта" подготовлена на основе предложений делового сообщества и научных организаций и будет доработана с учетом полученных позиций профильных ведомств».

В Минэнерго говорят, что инициатива Минэкономики «пока изучается». Если в данном случае речь идет о сдаче водорода в газопровод и последующей транспортировке метано-водородных смесей, отмечают в Минэнерго, то в первую очередь необходимо решить вопрос о целесообразности такой транспортировки водорода (так как он значительно дороже природного газа), последующего извлечения водорода из смеси (экономическая целесообразность) и безопасности эксплуатации газотранспортной системы с учетом транспортировки метан-водородной смеси. В «Газпроме» на запрос “Ъ” не ответили.

Павел Сорокин, замглавы Минэнерго, 12 апреля Это рынок, на котором Россия имеет очень большой потенциал, наша задача занять 20% от мирового рынка торговли водородом к 2030 году

Сама по себе идея Минэкономики вполне в духе текущих мировых тенденций, ее аналоги обсуждаются в Европе, где перед газовыми компаниями и их потребителями стоит задача свести выбросы парниковых газов к нулю к 2050 году и «водородная» реконструкция газопроводов становится почти обязательной, отмечает старший аналитик Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников. Но, подчеркивает он, в России ситуация иная и подобных предпосылок нет.

При этом, уточняет эксперт, доступ к трубе — важный, но точно не самый главный вопрос. При решении прокачивать водород через ГТС нужно убедиться, что изменение состава смеси не затронет безопасность и надежность транспорта, распределения и использования газа по всей цепочке — от компрессорных станций и газопроводов высокого давления газовой компании до газовых горелок в плитах и котлах домохозяйств или турбинах электростанций. Также нужно согласовать с потребителями изменение состава смеси и подписать соответствующие контракты, добавляет господин Мельников. Более того, отмечает он, международный характер транспорта газа предполагает того же уровня сложность — нужны стандарты, межправительственные соглашения, технологические партнерства с поставщиками оборудования и другими газовыми компаниями.

Татьяна Дятел