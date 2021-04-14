Квадроциклам и снегоходам грозят штрафстоянкой

Госдума приняла в первом чтении закон, впервые вводящий на федеральном уровне правила для владельцев квадроциклов, мотовездеходов, снегоходов и других «внедорожных автомототранспортных средств». Их владельцам по-прежнему надо будет получать права тракториста-машиниста, оформлять ОСАГО и регистрировать технику в технадзоре, при этом для нарушителей правил впервые вводится процедура «запрета эксплуатации» спецтехники. Штрафы за нарушение правил будут увеличены в ближайшие дни.

Проект закона «О самоходных машинах и других видах техники», рассмотренный вчера Госдумой, подготовлен Минсельхозом для регулирования эксплуатации тракторов, комбайнов, сельхозтехники, но будет также распространяться на квадроциклы, мотовездеходы и снегоходы. Подобная спецтехника, не предназначенная для движения по обычным дорогам, регистрируется Гостехнадзором и обязана проходить техосмотр. Для вождения таких транспортных средств потребуется получить удостоверение тракториста-машиниста. Все эти правила уже прописаны в постановлениях правительства, но в Минсельхозе считают, что нужен закон, поскольку регионы придерживаются «различных подходов» при применении правил. «Законопроект повысит уровень правового регулирования отношений»,— пояснили “Ъ” в министерстве. Нарушение правил карается ст. 9.3 КоАП, предусматривающей лишение прав или штраф 100–300 руб. Вскоре санкция будет увеличена до 1 тыс. руб: 16 апреля вступят в силу соответствующие поправки к КоАП, принятые Госдумой еще в 2020 году.

Гостехнадзор сообщил, что к началу 2021 года на учете в РФ состояло более 2,5 млн различных «самоходных машин», из них 626 тыс. (на 30 тыс. больше, чем годом ранее) — разнообразная внедорожная спецтехника, включая снегоходы, мотовездеходы и квадроциклы.

К «самоходным машинам», согласно новому закону, будут отнесены тракторы, коммунальная и сельскохозяйственная техника, «внедорожные автомототранспортные средства» с двигателем объемом более 50 куб. см или электродвигателем мощностью более 4 Квт.

Права тракториста-машиниста, как и сейчас, будут выдаваться только после профессионального обучения и сдачи экзаменов. Порядок проведения экзаменов, регистрации и техосмотра утвердит правительство. Регистрировать самоходные машины можно будет лицам старше 16 лет, на спецтехнику также может быть выдан электронный паспорт самоходной машины (по аналогии с электронными ПТС на автомобили).

Нововведением, исходя из текста закона и пояснений Минсельхоза, станет процедура «запрещения эксплуатации» техники, которая будет применяться, к примеру, при выявлении инженером-инспектором ряда неисправностей (их утвердят постановлением правительства) либо при управлении без прав или без регистрации. Что конкретно подразумевается под этой процедурой, закон не расшифровывает, но применяться «запрет» будет в судебном порядке по требованию инспектора. В Минсельхозе пояснили, что данная норма вводится для «обеспечения безопасной эксплуатации таких машин, сохранения жизни и здоровья людей». МВД, напомним, разработан законопроект по введению такой процедуры в отношении неисправных автомобилей (см. “Ъ” от 7 декабря 2020 года): инспектор будет вправе изъять СТС, если техническая проблема не устранена в течение 72 часов. В Госдуму законопроект еще не поступал.

Обязательным условием постановки на учет будет также наличие ОСАГО, но в тех случаях, когда это уже предусмотрено действующими правилами.

Сегодня, пояснили “Ъ” в Российском союзе автостраховщиков (РСА), оформлять «автогражданку» не нужно, если транспортное средство не разгоняется быстрее 20 км/ч, либо не предназначено для движения по дорогам общего пользования, либо не имеет «колесных движителей» (вместо них используются гусеницы, полугусеницы и прочие устройства).

В РСА также заметили, что сегодня по закону об ОСАГО транспортным средством является «устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем», иными словами, не всякая самоходная машина соответствует данному термину.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева законопроект поддержала. Спрос на получение прав тракториста-машиниста растет (в том числе среди любителей квадроциклов и снегоходов), говорит она, при этом процесс подготовки таких водителей не отрегулирован: нет зарегистрированных Минюстом программ обучения, на основе которых автошколы могут разрабатывать свои программы и готовить водителей. Татьяна Шутылева указала при этом на необходимость предусмотреть возможность более короткой переподготовки граждан, уже имеющих автомобильные права, для получения удостоверения тракториста-машиниста. Глава МОО «Военно-техническое общество» Алексей Мигалин обратил внимание, что из-под действия законопроекта выведена демилитаризованная техника, используемая для пробегов, экскурсий, парадов и т. д. В 2019 году, рассказывал “Ъ”, Гостехнадзор с подачи Минсельхоза начал массово отзывать регистрацию таких средств, за два года коллекционерам и реставраторам проблему решить так и не удалось.

Иван Буранов