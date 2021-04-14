Солнце российской сборки

Нидерландский холдинг Ingka Group, владеющий сетью ИКЕА и «Мега», решил инвестировать в зеленую генерацию в России. Группа договорилась о покупке 49% в восьми солнечных электростанциях мощностью 160 МВт на юго-западе РФ, принадлежащих «Солар Системс». В результате Ingka сможет увеличить покупки зеленой электроэнергии для магазинов в РФ. Сумму сделки аналитики оценивают не более чем в 2 млрд руб.

На российский рынок зеленой генерации пришел непрофильный иностранный инвестор. Ingka Investments (инвестиционное подразделение Ingka Group, владеет розничной сетью ИКЕА и торговыми центрами «Мега») объявил о покупке солнечных электростанций (СЭС) на юго-западе России. Речь идет о приобретении 49% акций в трех дочерних компаниях «Солар Системс» — «Санлайт Энерджи», Пятой проектной компании и Шестой проектной компании. Компании подписали соглашение о сделке, теперь ее должна рассмотреть ФАС.

Трем дочерним компаниям «Солар Системс» принадлежит восемь СЭС общей мощностью 160 МВт — две станции на 30 МВт в Астраханской области, четыре станции на 90 МВт в Волгоградской области и две станции на 40 МВт в Башкирии. Общая балансовая стоимость превышает 21 млрд руб., говорится в сообщении Ingka Group. Объекты начали поставку мощности в 2019–2021 годах. Стороны отказались раскрывать стоимость сделки. По оценкам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», с учетом чистого долга передаваемых станций в размере 19,5 млрд руб. сумма сделки вряд ли превысила 1–2 млрд руб.

«Солар Системс», подконтрольная сингапурской компании «Гелиос Мек»,— один из крупнейших инвесторов в СЭС в России с портфелем около 400 МВт. «Солар Системс» строит станции на оптовом рынке по программе поддержки ВИЭ. Объекты после запуска получают повышенные платежи за мощность по договорам на поставку мощности (ДПМ ВИЭ). Срок ДПМ ВИЭ составляет 15 лет, базовая доходность проектов — 12%.

Прежде Ingka в России инвестировала только в строительство зеленой микрогенерации, установив на своих объектах 300 кВт солнечных панелей и ветряков.

А восемь крупных оптовых СЭС в РФ необходимы для «обеспечения электроэнергией всех 17 магазинов ИКЕА в России и части торговых центров "Мега"». Речь может идти о том, что магазины группы в приоритетном порядке смогут заключать с СЭС свободные двусторонние договоры (СДД) на покупку электроэнергии. Однако в таком случае магазинам придется стать участником оптового рынка, что потребует дополнительных административных расходов.

В Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ: объединяет инвесторов в ВИЭ в РФ) считают, что эта сделка — пример того, как ответственный бизнес, снижая негативное воздействие на окружающую среду, реализует эффективные инвестиции в прорывные технологии: в глобальный портфель Ingka уже входит около 2 ГВт ВИЭ.

Сделка говорит и о том, что российский рынок созрел до «масштабного этапа слияний и поглощений», считают в АРВЭ.

Несмотря на исходный скептицизм, спрос на зеленую энергию в России действительно достаточно внушителен, говорит Владимир Скляр. Уже сейчас по схожей схеме покупки мощностей вместе с Ingka движется и ЛУКОЙЛ (см. “Ъ” от 20 января), на СДД с зелеными источниками перешли предприятия СИБУРа, «Фосагро», «Полюса», «Щекиноазота», Procter & Gamble, подразделения Сбербанка, перечисляет аналитик. «Причины очевидны — требования международных инвесторов по снижению углеродного следа и нарастающие риски роста стоимости СО2 для предприятий вне зависимости от территории работы. В этом смысле Ingka решает как вопрос покрытия собственных нужд в зеленой энергетике, так и входит на перспективный рынок по цене существенно ниже мировых»,— полагает эксперт. Для «Солар Системс», добавляет он, это удачная возможность привлечь стратегического партнера, обеспечить долгосрочный спрос на свою продукцию и частично разгрузить баланс.

Полина Смертина