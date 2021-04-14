Х5 нашел источник скидок

X5 Retail Group пытается начать конкурировать с факторинговыми компаниями. Сеть намерена запустить механизм досрочного расчета с поставщиками в обмен на скидку. Ее размер будет высчитываться индивидуально. Профильным игрокам придется пересмотреть ставки на свои услуги, если большая часть партнеров ритейлера начнет пользоваться его сервисом, предупреждают эксперты.

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») намерена запустить финансовый сервис, позволяющий поставщикам за определенную комиссию получать более раннюю оплату, чем это предусмотрено договором. Об этом рассказал источник “Ъ”. По его данным, в первые два месяца после старта проекта комиссия ритейлера будет зависеть от количества дней досрочного погашения из расчета 8% годовых. В дальнейшем она может быть пересмотрена. Ускоренный расчет поставщик может получить на следующий день или в первый платежный день после сделки. В X5 от комментариев отказались.

По закону о торговле сети должны оплатить производителям и поставщикам отгруженные продовольственные товары не позднее 8–40 календарных дней с момента поставки продукции и в зависимости от срока ее годности. Ранее этого срока ритейлер, как правило, не платит, поясняет руководитель дирекции факторинга крупного корпоративного бизнеса Альфа-банка Павел Шишов. Торговая компания настраивает свою систему платежей таким образом, чтобы оплата приходила строго в последний день отсрочки, уточняет он.

Если поставщик хочет получить средства до оговоренного законом срока, он может воспользоваться услугами контрагента — факторинговой компании. Факторинг — оперативное краткосрочное финансирование компаний под уступку их дебиторской задолженности (будущих платежей третьей стороны за поставку товаров). По числу активных клиентов рынка факторинга лидирует именно торговля: на нее приходится 44% из общего числа активных клиентов на рынке — сейчас таковых 6,8 тыс., следует из отчета Ассоциации факторинговых компаний (АФК). По оценкам господина Шишова, до 20% объема закупок у FMCG-сети может проходить через факторинг. Гендиректор «ВТБ Факторинга» Антон Мусатов считает, что примерно треть поставщиков торговых сетей могут использовать факторинг.

Х5 использует механизм динамического дисконтирования — это распространенное на рынке явление, говорит управляющий директор ПСБ по факторингу Иннокентий Воловик. Но факторинговые компании едва ли будут пересматривать свои условия работы с поставщиками FMCG-сетей, уверен исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко: «Проект X5 — это не альтернативный финансовый инструмент. Это просто скидка». По сути, речь идет о получении поставщиками более ранней оплаты взамен на скидку на товар, согласен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Однако реагировать на появление подобного сервиса от ритейла рынку факторинга все же придется. Первым и очевидным ответом участников рынка факторинга будет снижение ставок ниже 8%, если большое количество поставщиков будут переходить на данную форму расчетов, считает господин Шишов.

Подобным сервисом могут пользоваться поставщики, для которых оборачиваемость средств важнее, чем получение максимальной прибыли, отмечает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. Больший интерес к сервису будет у поставщиков товаров повседневного спроса, отсрочки платежей по которым не регулируются государством, считает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. Фактически Х5 кредитует своих поставщиков под ставку, которую им не сможет предложить ни один банк, добавляет старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Но не все ритейлеры готовы идти по пути Х5. В «Азбуке вкуса» сообщили, что если поставщик привлекает кредиты по ставке менее 8% годовых, то такой сервис ему не нужен. В «Ленте» добавили, что совершают расчеты с поставщиками в соответствии с законом о торговле. В «Магните» и Globus не предоставили комментарии.

Никита Щуренков, Полина Трифонова, Анатолий Костырев