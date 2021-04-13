«Газпром» начал проектирование СПГ-завода в Нижнем Тагиле

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» приступило к проектированию СПГ-завода в Нижнем Тагиле, сообщил директор компании Алексей Крюков. По его словам, объем инвестиций в проект ранее оценивался в 500 млн руб.

«Пандемия все наши проекты красивые отодвинула на более поздний срок. Я надеюсь, что в этом году мы вернемся (к проекту) и часть денег, пока сказать какую — загадывать пока не берусь сумму — вложим в развитие нашего завода»,— цитирует господина Крюкова «Интерфакс-Урал». Он также отметил, что в 2022-2023 году может начаться проектирование аналогичного завода в Челябинске.

«Газпром трансгаз Екатеринбург» обслуживает магистральные газопроводы протяженностью более 8,5 тыс. км в Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях, а также 18 компрессорных цехов, более 280 газораспределительных станций. При участии компании была построена 31 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. С 1 января 2019 года ООО эксплуатирует девять АГНКС.