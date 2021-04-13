Санкт-Петербург признан одним из лидеров по прозрачности бюджетных данных

Санкт-Петербург вошел в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных по результатам 2020 года. Город поддерживает лидерские позиции в рейтинге Минфина второй год подряд.

Об этом рассказала пресс-служба администрации города. Рейтинг уровня открытости бюджетных данных ежегодно составляет Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ Минфина России). Всего по итогам 2020 года в группу А вошло 20 регионов, в том числе Краснодарский край, Чувашская Республика, Саратовская область, Ханты-Мансийский АО, Сахалинская область.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Петербург стал лидером рейтинга регионов по вовлеченности жителей в малый бизнес.