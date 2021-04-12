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Петербург стал лидером среди регионов по вовлеченности жителей в малый бизнес

В Санкт-Петербурге зафиксирован самый высокий уровень занятости населения в малом бизнесе среди российских регионов. В этой сфере занята почти четверть от общей численности работников.

Такие данные приводятся в исследовании «РИА Новостей». Суммарная численность всех сотрудников, занятых в малом бизнесе Петербурга, на сентябрь 2020 года составила 743, 9 тыс. человек, что на 3% больше аналогичного периода 2019 года и 24% от количества всех трудоустроенных жителей региона. Второе и третье места рейтинга получили Новосибирская и Калининградская область с 23,9% и 23,5%. Замкнули рейтинг Чечня, Тыва и Ингушетия.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге индекса качества городской среды.

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