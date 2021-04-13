В Мулинском гарнизоне покалечили срочника из Костромы

Фонд «Право Матери» сообщил, что военные пытаются замолчать историю с солдатом-срочником из Костромы Егором Федоровым, проходящим службу в военной части №30683. По информации правозащитников, в марте пьяные сержанты бросили в спящего солдата поленом, сломав ему нос. В результате травмы Егор Федоров потерял 90% зрения на левом глазу и проходит лечение в Мулинском военном госпитале.

Как сообщили в фонде, вскоре после обнародования этой информации матери Егора Федорова позвонил военный, представившийся временно исполняющим обязанности командира дивизиона Вячеславом Карцевым и попросил убрать «из интернета» историю про солдата. По словам матери, звонивший говорил, что «начальство начинает нас напрягать» и пост необходимо убрать, «ведь ребенку еще дослуживать».

«Сегодня утром он также пытался звонить матери пострадавшего, но ей было не до бесед – они всей семьей ездили в Нижний Новгород, куда Егора возили на обследование из Мулинского госпиталя. Со слов всех военных врачей, с которыми матери пострадавшего довелось общаться, получается, что они не видят никаких препятствий для дальнейшего прохождения службы Егором. Ну, подумаешь – перелом носа с незначительным смещением отломков, ну, подумаешь – зрение не восстановилось, ну, подумаешь – по голове поленом досталось… Главное, как убеждала сегодня маму Егора, одна из лечащих врачей – чтобы мальчик поменьше нервничал. А отца Егора вчера вновь беспокоил сержант, признающий себя виновным в этой истории, и предлагал купить любые лекарства для сына. Отец отказался с ним беседовать», — рассказали в фонде «Право матери». Правозащитники считают, что пострадавший солдат должен быть немедленно комиссован, а все виновные привлечены к ответственности.

Иван Сергеев