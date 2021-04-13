На основе мороженого

Производственные площадки удмуртского холдинга «Комос групп» начнут выпускать продукцию для финского концерна Valio. Компании подписали контракты о сотрудничестве на базе пермского хладокомбината «Созвездие» и удмуртского «Сарапул-молоко». Для Valio уже отгрузили пилотную партию мороженого. Эксперты отмечают, что крупные мировые компании заинтересованы в местных производителях скоропортящейся продукции. Для производителей это в свою очередь получение постоянного рынка сбыта и подтверждение качества продукции.



Дочернее подразделение финского концерна Valio подписало контракты с производственными площадками ижевского холдинга «Комос групп» — пермским хладокомбинатом «Созвездие» и «Сарапул-молоко», располагающимся в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба «Комос групп». Об условиях сотрудничества на говорится.

«Переговоры о заключении партнерского соглашения начались еще в конце 2020 года. В рамках соглашения специалисты Valio провели на наших предприятиях обязательный многоступенчатый аудит, который подтвердил соответствие производственных площадок международным требованиям качества»,— сообщил управляющий акционер ООО «Комос групп» Андрей Шутов.

Пермский хладокомбинат «Созвездие» запустил производство мороженого для Valio. В марте отгрузили пилотную партию охлажденного десерта весом более 20 тонн – мороженое в формате эскимо, брикет и сахарный рожок с различными вкусами. В апреле партия новинок поступит в продажу, в первую очередь, в магазинах Северо-Западного федерального округа, Москвы и Московской области. Компании работают над расширением совместного ассортимента и в других категориях молочной продукции. Пока не сообщается, какую продукцию и в каком объеме будут выпускать для Valio на «Сарапул-молоко». Обе производственные площадки прошли аккредитацию в Россельхознадзоре и включены в реестр предприятий — экспортеров продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.

На сайте Valio в марте был анонсирован выпуск новой линейки мороженого, произведенного на площадке «Комос групп». «Завод и поставщики молока успешно прошли обязательный аудит компании Valio на соответствие требованиям концерна в отношении качества»,— отмечается в пресс-релизе финского концерна.

Там же говорится, что на протяжении нескольких последних лет мороженое остается одной из наиболее динамично растущих категорий молочных продуктов. Только за 2019 год категория в России демонстрировала рост в 9,6% в стоимостном выражении.

Пермский хладокомбинат «Созвездие» вошел в состав холдинга «Комос групп» в 2011 году. Продуктовый портфель насчитывает порядка 130 ассортиментных единиц, а общая производительность фабрики рассчитана на 11 тыс. т в год. Производственная площадка «Сарапул-молоко» входит в состав субхолдинга «Переработка молока» ОАО «Милком». Она является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием Поволжья, оснащено современными линиями Tetra Pak для выпуска ультрапастеризованного молока, с максимальной производительностью 10,7 тыс. тонн продукции в месяц.

По данным «Спарк-Интерфакс» из отчета компании в начале 2019 года, 61,73% акций ОАО «Милком» принадлежат ООО «Хайперфудс холдинг», который контролируют Андрей Шутов и Андрей Осколков, 14,35% — ООО «Приволжский продовольственный концерн» Андрея Шутова. Еще 9,57% принадлежат Анатолию Максимову. Выручка ОАО «Милком» в 2019 году составила 22,9 млрд руб, чистая прибыль — 525,6 млн руб.

По словам первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, для российских компаний такая активная работа с международными концернами — взаимовыгодное сотрудничество. «Дело в том, что для региона создаются рабочие места, идут налоговые отчисления в бюджет, создается дополнительная инфраструктура, которая делает регион инвестиционно привлекательным. Зарубежные компании также получают выгоду: не нужно тратить средства на доставку и логистику, и сырье и потребители находятся непосредственно в регионе»,— говорит эксперт.

Он отмечает, что Valio давно сотрудничает с местными предприятиями в других странах, работа с местными производителями — это специфика производства молочной продукции, так как нужно сохранить свежесть продукта и быстро его переработать, сроки годности тоже ограничены.

«Так что в выигрыше будет и компания, и производители в Удмуртии (получают канал сбыта сырья), и потребители — получают продукцию мирового качества из местного сырья по высоким стандартам»,— добавил господин Сигал.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отмечает, что смысл сотрудничества заключается в том, что производители молочных продуктов получают хороший постоянный рынок сбыта и подтверждение своего качества, если мировой концерн проводит свой аудит и готов к сотрудничеству. В свою очередь, таким компаниям как Valio, выгодно на месте иметь возможность получать в больших объемах скоропортящуюся продукцию, которая требует особых условий хранения и короткого плеча логистики. «Для российских компаний это также возможность перенять опыт зарубежных коллег, принять на вооружение их высокие стандарты, найти способы оптимизации затрат и увеличения прибыли – очень хороший опыт во многих смыслах. Что касается отдельных региональных брендов, то, в том случае, если Valio увидит смысл в развитии отдельных наименований товаров, это может вылиться в развитие отдельной линейки продуктов. Российский производитель получит дополнительный рынок сбыта и узнаваемость продукции для широкой потребительской аудитории»,— говорит эксперт.

Михаил Красильников