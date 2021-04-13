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В Краснодаре до конца 2021 года стерилизуют 1,1 тысячу бездомных животных

В Краснодаре до конца 2021 года собираются отловить и стерилизовать 1179 бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующее соглашение заключили мэрия краевого центра и департамент ветеринарии Кубани. В рамках него ведомство предоставит городским властям субвенции на осуществление деятельности по обращению с бездомными животными.

В первую очередь бездомных животных будут отлавливать возле школ, детских садов, больниц, а также в местах, где были замечены агрессивные особи.

С октября 2020 года по двум муниципальным контрактам подрядная организация изловила и стерилизовала в общей сложности 112 бездомных животных.

«Контракты в том числе предусматривали мероприятия по стерилизации животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, их возвращение на прежние места обитания после осмотра, оказание ветеринарной помощи, дегельминтизации и вакцинации», - рассказал директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.

Новый контракт с подрядной организацией заключат до 15 апреля.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным всероссийской ассоциации «Благополучие животных», в Краснодарском крае насчитывается 24 тыс. бездомных собак. По этому показателю Кубань занимает второе место в России.

В июле 2020 года стало известно, что в Краснодаре появится новый муниципальный приют для животных. Его построят на улице Скульптора Коломойцева в поселке Березовом под Краснодаром. Возведением займется управление коммунального хозяйства и благоустройства города. На состоявшейся 12 апреля 2021 года городской планерке глава краевого центра Евгений Первышов поручил не затягивать со сроками подготовки необходимой документации для строительства приюта.

Алексей Белянин


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