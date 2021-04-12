Кубань заняла второе место в РФ по числу бездомных собак

В Краснодарском крае насчитывается 24 тыс. бездомных собак. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные всероссийской ассоциации «Благополучие животных».

По этому показателю Кубань занимает второе место в России. Больше всего бездомных собак насчитывается в Татарстане (24,5 тыс.). В тройку лидеров также попал Башкортостан (22,5 тыс.). Меньше всего бездомных собак оказалось в Еврейской автономной области — 450, Ненецком автономном округе — 300 и Чукотском автономном округе — 150.

Всего в регионах России проживает более 660 тыс. бездомных собак, говорится в сообщении ассоциации. О том, как происходил подсчет бездомных животных в регионах, не сообщается. В итоговые показатели не вошли цифры по Москве.

Также по данным организации в России сейчас работает 461 приют для безнадзорных животных, рассчитанный в общей сложности на 114 тыс. собак. На Кубани, по данным на 1 января 2021 года, насчитывалось восемь приютов (пунктов передержки), расположенных в Краснодаре, Новороссийске, Сочи, а также в Кущевском районе. Планируется строительство еще трех муниципальных приютов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что муниципальный приют для бездомных животных появится на улице Скульптора Коломойцева в поселке Березовом под Краснодаром, стало известно в июле 2020 года. Строительством займется управление коммунального хозяйства и благоустройства города.

Алексей Белянин