ВТБ возместит вкладчикам «Майкопбанка» 400 млн рублей

Сегодня, 13 апреля, банк начал выплату возмещения вкладчикам «Майкопбанка», финансовое учреждение действует от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента, говорится в пресс-релизе ВТБ. Общий объем страховых выплат через данный банк составляет около 400 млн руб.

Всего выплаты в ВТБ получат более 7 тыс. клиентов, чьи фамилии начинаются с буквы Н по букву Я. Возмещение по вкладам перечисляется клиенту в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, однако на общую сумму не более 1,4 млн руб. Получить страховое возмещение через ВТБ вкладчики «Майкопбанка» могут в Майкопе.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в начале апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Майкопбанк». Причина отзыва – попытки искусственно улучшить финансовые показатели путем завышения стоимости имущества, занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Также банк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ, из-за чего последние 12 месяцев регулятор неоднократно применял к банку ограничительные меры. По величине активов АО «Майкопбанк» занимал 321 место в банковской системе РФ.

Андрей Ульченко