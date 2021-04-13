Липецкому «УАЗ-Автотехцентр» грозят банкротством из-за поручительства по кредитам на более 140 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области начал рассмотрение дела о признании банкротом ОАО «УАЗ-Автотехцентр» по заявлению ПАО Банк «Зенит», сообщила пресс-служба суда. Банк просит включить в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «УАЗ-Автотехцентр» требования в размере 144,9 млн. руб. Следующее заседание по рассмотрению вопроса о проведении процедур банкротства назначено на 6 мая.

«УАЗ-Автотехцентр» выступил поручителем по кредитным договорам ПАО Банк «Зенит» с ООО «Джапавто», ООО «Липецкий завод малых коммунальных машин» и ООО «Липецк УАЗ Л», обязательства по которым не были исполнены.

По данным Kartoteka.ru, ОАО «УАЗ-Автотехцентр» зарегистрировано в 2001 году в Липецке. Уставный капитал — 4,176 млн руб. Общество занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Генеральный директор — Владимир Зайцев. В 2019 году выручка общества составила 10,3 млн руб., чистый убыток — 112,1 млн руб.

Ирина Лобанова