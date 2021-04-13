Банк Уралсиб в прямом эфире образовательного проекта для малого бизнеса в Башкортостане

Банк Уралсиб примет участие в очередной передаче совместного образовательного проекта для малого бизнеса. Цикл телепередач в прямом эфире телеканала UTV готовится по инициативе Национального Банка Республики Башкортостан и Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму. В рамках проекта регулярно выходят телевизионные выпуски формата «Бизнес-клуб», посвященные актуальным вопросам: как оформить кредит, как получить гарантию, как обеспечить кредит и другие актуальные темы.



14 апреля в среду в 20:00 эксперты обсудят новую тему «Как банковские гарантии помогают бизнесу в госзакупках».

Спикерами в прямом эфире выступят:

Евгения Марченко — директор по продажам малому бизнесу Башкирской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Екатерина Каракаш — заместитель директора по экономике и финансам — главный бухгалтер ООО «Техэкспертиза».

Представители банка и бизнеса расскажут об участии в аукционах и тендерах, возможностях получения гарантий, об успешных примерах использования гарантий в практике бизнеса, а также распространенных стереотипах. ООО «Техэкспертиза» — постоянный клиент банка Уралсиб с 2010 года. Поэтому разговор пойдет о реальной практике эффективного использования различных финансовых инструментов. В процессе прямого эфира на UTV (25 канал в сетке вещания) есть возможность задать вопрос спикеру, написав в один из указанных на экране мессенджеров. После выхода запись передачи будет доступна на сайте телекомпании.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Справка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 506 банкоматов, 523 платежных терминала.