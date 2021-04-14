Высшие чиновники против рака

5 марта 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин посетил в Новосибирске Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). Михаил Мишустин распорядился поддержать развитие бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний в России и выделить на эти цели около 800 млн руб. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В настоящее время в институте идет подготовка необходимой документации для дальнейших переговоров и, хочется верить, утверждения проекта реализации установки БНЗТ на территории России.