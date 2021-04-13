Частные дома и постройки горят в селе Воронежской области

Ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в селе Мечетка Воронежской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. По предварительной информации, горят шесть жилых и шесть нежилых домов. По данным ведомства, тушение пожара сильно осложняет порывистый ветер. О пострадавших не сообщается. Эвакуации Мечетки нет.

К обеду 13 апреля в регионе зафиксировано около 140 вызовов пожарных подразделений. Наиболее тяжелая ситуация в Бобровском, Аннинском и Рамонском районах. Вблизи Воронежа локализуют два ландшафтных пожара — в районе Масловки и Семилукских выселок. Пожары не несут угрозы строениям.

По данным облправительства, в регионе с начала года уже зарегистрировано 330 возгораний сухой травы на территории более 115 га и 77 «термоточек», способных вызвать природные пожары. За выжигание сухой травы составлено 96 протоколов об административном правонарушении. По словам врио начальника главного управления МЧС России по Воронежской области Ивана Уварова, на территории региона в шести муниципальных районах установился третий класс пожарной опасности.

Ирина Лобанова