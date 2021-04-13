Пожизненный приговор «уктусскому стрелку» Александрову вступил в силу

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Свердловского областного суда жителю Екатеринбурга Алексею Александрову, сообщила пресс-служба свердловской прокуратуры. Ранее мужчину приговорили к пожизненному сроку с отбыванием наказания в колонии особого режима за убийство двух девушек на склоне горы Уктус (п. а, и ч.2 ст.105 УК РФ).

Напомним, жертвами Алексея Александрова стали Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова. Согласно материалам уголовного дела, вечером 25 августа 2018 года мужчина прибыл на склон горы Уктус на велосипеде. Затем, используя прибор ночного видения, начал искать потенциальных жертв для убийства. На вершине учебного склона Уктусского спортивного комплекса он увидел отдыхающих незнакомых ему двух девушек. Убедившись в отсутствии свидетелей, он приблизился к ним сзади и, «действуя из хулиганских побуждений, без какого-либо видимого повода, произвел не менее трех выстрелов из винтовки в область головы каждой из девушек». После убийства он скрылся с места совершенного преступления. Убийцу искали больше года. После задержания мужчина дал признательные показания.

Приговор суда вступил в законную силу.

Подробнее о деле «уктусского стрелка» — в материале “Ъ-Урал” «Считаем, что ему больше нечего делать на этой земле».

Михаил Мананников