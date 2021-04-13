Экс-прокурор Пролетарского района получил условный срок за взяточничество

Суд в Ростовской области назначил бывшему прокурору Пролетарского района Сергею Калитвинцеву восемь лет условно за получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Кроме того, ему назначено ограничение свободы в течение четырех лет и штраф 1,1 млн руб. в размере залога. Об этом “Ъ-Юг” сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, 18 мая 2020 года Сергей Калитвинцев через посредника получил 1,1 млн руб. за «непринятие мер реагирования по одному из материалов процессуальной проверки». Его задержали с поличным. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ростовской области возбудил дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ в отношении прокурора и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ в отношении предполагаемого посредника при передачи взятки.

Подробнее о деле Сергея Калитвинцева читайте в тексте “Ъ-Юг”«Надзорщик не столковался с газетой»

Кристина Федичкина