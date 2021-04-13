В Петербурге задержана глава Штаба Навального

Петербургская полиция задержала главу Штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову. Об этом сообщает официальный канал организации в Telegram.

Сотрудники полиции пришли непосредственно по адресу Штаба, где сообщили госпоже Фатьяновой, что она задержана по КУСП (книге учета совершенных правонарушений). Ее везут в первый отдел полиции.

Ранее из Штаба были изъяты листовки серии «Свободу Навальному». Сотрудники проверяют их на наличие экстремизма. Провластный активист, «борец с геями» Тимур Булатов (Исаев) взял на себя ответственность за заявление о возможном правонарушении.

Олег Дилимбетов