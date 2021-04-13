13 апреля, вторник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний | все

Пресс релиз| все

Инвесторы Ленобласти получат налоговые льготы за новые технологии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал региональный закон, изменяющий механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Документ снижает налоговую ставку для инвесторов, внедряющих в регионе технологии из утвержденного правительством РФ перечня.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти. Согласно новому закону, в рамках контракта инвесторы могут брать на себя обязательства по внедрению или разработке с последующим внедрением в регионе современных технологий, включенных в утверждаемый федеральным правительством перечень. Такие инвесторы получат снижение ставки по налогу на прибыль до 5% в региональной и до 0% в федеральной частях. Также они будут полностью освобождены от уплаты налога на имущество организаций.

Кроме того, в обновленном СПИК 2.0 в Ленобласти снято ограничение на минимальный объем инвестиций для получения поддержки. Ранее он составлял 50 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал Ленинградской области увеличился на 5,2%.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Проект

Экспертное мнение

Проект

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя