Инвесторы Ленобласти получат налоговые льготы за новые технологии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал региональный закон, изменяющий механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Документ снижает налоговую ставку для инвесторов, внедряющих в регионе технологии из утвержденного правительством РФ перечня.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти. Согласно новому закону, в рамках контракта инвесторы могут брать на себя обязательства по внедрению или разработке с последующим внедрением в регионе современных технологий, включенных в утверждаемый федеральным правительством перечень. Такие инвесторы получат снижение ставки по налогу на прибыль до 5% в региональной и до 0% в федеральной частях. Также они будут полностью освобождены от уплаты налога на имущество организаций.

Кроме того, в обновленном СПИК 2.0 в Ленобласти снято ограничение на минимальный объем инвестиций для получения поддержки. Ранее он составлял 50 млрд рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал Ленинградской области увеличился на 5,2%.