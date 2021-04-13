Пандемия COVID-19 сократила ряды якудзы

В 2020 году число членов организованных преступных группировок в Японии сократилось на 2300 человек и достигло самого низкого уровня с начала учета их численности в 50-х годах прошлого века. По оценкам Национального управления полиции Японии (.pdf), сейчас в стране около 25 900 официальных членов якудзы, которые входят в 20 крупных ОПГ по всей Японии. В период расцвета якудзы в 60-е годы прошлого века в стране насчитывалось свыше 184 тыс. членов в 5200 преступных группировках.

По данным, которые приводятся в ежегодном отчете управления, крупнейшей группировкой остается Ямагути-гуми, основанная в Кобэ еще в 1915 году. Число ее членов составляет 8200 человек, что на 700 меньше, чем в 2019 году. На втором месте группировка Сумиёси-кай, базирующаяся в Осаке, с 4200 членами. На третьем — Инагава-кай из региона Канто, 3300 членов.

Как отмечают в Национальном управлении полиции, сокращение численности якудзы продолжается 16 лет подряд, но особенно заметно это стало в последние годы на фоне ужесточения законов по борьбе с организованной преступностью. А в 2020 году главным фактором стала пандемия коронавируса, в условиях которой закрылись рестораны, бары, ночные клубы, через которые японская мафия отмывала значительную часть своих доходов. Многие заведения, которые до пандемии платили за «защиту», отказались это делать, оставшись без средств. И теперь большим спросом пользуются центры реабилитации и переквалификации для бывших членов якудзы, открытые местными властями по всей стране в рамках борьбы с организованной преступностью.

О том, как меняется японская преступность, читайте в материале “Ъ” «Якудза для общества».

Алена Миклашевская