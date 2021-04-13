Петербургский суд рассмотрит дело о картеле на рынке поставки питания в детсады

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрит дело о картельном сговоре на рынке поставок питания в детсады. Обвинение утверждено в отношении шести человек. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, повлекшие извлечение дохода) и ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (пособничество в ограничении конкуренции). Следствие считает, что руководители трех организаций при помощи посредников и бывшего сотрудника администрации Колпинского района Петербурга. Доход предпринимателей составил более 594 млн рублей.