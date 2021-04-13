«Все лоты находят своих покупателей»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, сколько на рынке объектов, которые относятся к новейшему предложению, и проектов-«ветеранов».

Экспозиция московских новостроек динамично обновляется. Выводятся в продажу новые проекты и корпуса в них. Три пятых объема предложения, представленных сегодня на рынке, составляют объекты, стартовавшие за последние два года. В то же время сохраняется инерционный след от предыдущих поколений застройки. Как посчитали аналитики портала Urbanus.ru, в каждом седьмом доме, в котором есть доступные лоты от застройщика, был объявлен старт продаж еще в 2016 году или еще раньше.

Всего первичный рынок недвижимости столицы представляют около 1 тыс. корпусов. Из них 92 поступили в экспозицию в первом квартале текущего года. Еще почти 290 корпусов — это прошлогодние поступления. То есть, почти две трети всех объектов, выведенных девелоперами в продажу, относятся к новейшему предложению.

Эксперты считают, что существующий баланс в структуре рынка благоприятен для потребителя. Выборка более чем на 80% состоит из объектов, при проектировании которых учитывались современные тренды в дизайне, благоустройстве и оснащении.

В то же время на рынке все еще много проектов-«ветеранов». По-прежнему не реализованы около 5% лотов в корпусах, стартовавших в период с 2016 по 2018 годы. Кроме того, остаются вакантными еще порядка 10% лотов в корпусах, реализация которых началась до 2016 года Но все же, считают эксперты, длительный период экспонирования — еще не приговор для объекта. Рано или поздно почти все лоты, за исключением заведомо неликвидных со сверхвысокой ценой, неудобной планировкой и огромной площадью, находят своих покупателей.