Демонтированную в кремле брусчатку используют на других объектах

На территории Нижегородского кремля, между 1-м и 2-м административными корпусами, началось комплексное благоустройство и озеленение центральной площади. Рабочие демонтируют гранитную брусчатку, которая еще в хорошем состоянии. Как пояснили в управделами правительства Нижегородской области, старая брусчатка будет отсортирована и отправлена на склад ГБУ НО «Благоустройство» для дальнейшего использования на других объектах Нижегородского кремля.

По проекту, на площади в кремле планируется заменить гранитное мощение вместе с основанием, реконструировать лестницы и парапеты. «Для комфортного доступа инвалидов предусмотрено устройство пандусов и тактильной плитки. Также будет проведена замена старых ламповых фонарей на современные диодные светильники. Помимо уличного освещения планируется создать декоративную подсветку Михайло-Архангельского собора, памятника князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому. В рамках озеленения площади будет высажено 68 деревьев – 18 хвойных и 50 лиственных. Кроме того, специалисты создадут 172 метра живой изгороди из кустарников. В рамках проекта запланировано устройство систем автоматического полива зеленых насаждений и ливневой канализации. На площади обновят скамейки и урны», – рассказали в управделами.

Ремонт кремлевской площади до 31 июля подрядилось за 235,8 млн руб. выполнить ООО «Управляющая компания «Возрождение Торговый дом».

Напомним, в 2017 году эта петербургская компания перекладывала брусчатку на половине улицы Большой Покровской, но затем к качеству укладки возникли замечания. В некоторых местах она пошла «волной», и в 2018 году подрядчик проводил гарантийный ремонт. Сейчас другую половину главной улицы города реконструирует другая фирма – московское ООО «Горстрой».

Иван Сергеев