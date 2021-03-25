Площадь в кремле благоустроит петербургская компания за 235 млн рублей

Управляющая компания «Возрождение торговый дом» (Санкт-Петербург) стала единственным участником аукциона по выбору подрядчика для благоустройства центральной площади нижегородского кремля между корпусами №1 и №2. Заявку признали соответствующей условиям, с петербургской компанией планируют заключить контракт по стартовой цене 235,78 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Как ранее сообщалось, подрядчику предстоит до конца июля высадить деревья и кустарники, уложить газон, переложить дорожки, установить скамейки и урны. Также необходимо отремонтировать наружное освещение и ливневую канализацию.

В 2020-2021 годах, по подсчетам “Ъ-Приволжье”, на портале госзакупок было объявлено 53 тендера для благоустройства и реконструкции объектов и территории нижегородского кремля. Всего на эти цели с учетом экономии на торгах направят до 2,74 млрд руб.

Анастасия Еремина