Первые объекты индустриального парка «Баташев» в Выксе откроют в 2021 году

Объекты на территории индустриально-туристского парка «Баташев» в Выксе будут открывать поэтапно, сообщили в Объединенной металлургической компании (АО «ОМК», куда входит Выксунский металлургический завод, якорный инвестор проекта). Первые объекты станут доступны жителям до конца 2021 года.

В частности, в этом году планируется завершить реконструкцию набережной Верхне-Выксунского пруда. Набережную благоустраивают за счет гранта Минстроя РФ за победу в конкурсе «Малые города и исторические поселения», его размер составил 90 млн руб. Набережную пруда расширят, там организуют единую зону с детскими площадками и местами отдыха для взрослых.

Остальные объекты планируют открыть к 2024 году. На территории бывшего чугунолитейного цена будет создана историческо-образовательная зона, где построят музейный комплекс и образовательный центр. Туда же перенесут объекты культурного наследия – водонапорную башню и свод листопрокатного цеха, сделанные по проекту русского инженера Владимира Шухова. Рядом начали строить новую гостиницу и кафе. Также появится зона активного отдыха с веревочным парком, экстремальной велотрассой и сетью тропинок для прогулок.

Как ранее сообщалось, инвестиции в строительство индустриально-туристского парка «Баташев» составят 2 млрд руб.

Анастасия Еремина