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Коронавирус обнаружили еще у 201 нижегородца

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 обнаружили еще у 201 местного жителя. Таким образом, общее число случаев заражения превысило 110,6 тыс., сообщили в оперативном штабе РФ.

С начала пандемии коронавирусом переболели и выздоровели 105,5 тыс. нижегородцев, скончались 2,96 тыс. заболевших. Сейчас лечение получают около 2,2 тыс. местных жителей.

В России к 13 апреля выявили более 4,65 млн случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4,28 млн граждан, скончались 103,6 тыс. пациентов.

Анастасия Еремина


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