Объем предложения на рынке элитного жилья в Петербурге вырос на 14%

За первый квартал текущего года свободное предложение на рынке элитной недвижимости в Петербурге увеличилось на 14%. Как сообщают аналитики Knight Frank, подобной положительной динамики не наблюдалось на рынке с 2019 года.

К апрелю на рынке предлагались к покупке 1,4 тыс. квартир общей площадью 130 тыс. кв. м. Вывод новых объектов привел к снижению средней площади квартир в продаже – она снизилась со 120 до 93 кв. м. смещение произошло в сторону более компактных объектов. За квартал в городе было продано около 115 квартир общей площадью 12,8 тыс. «квадратов», на 3% меньше, чем в конце 2020 года. Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитного жилья составила 417 тыс. руб. за кв. метр.