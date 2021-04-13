В Орске закрыто движение по аварийному путепроводу

В Орске с 13 апреля закрыто движение по аварийному путепроводу на улице Водоканальной. Об этом сообщает администрация города.

Решение было принято на выездном совещании специальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Эксперты выявили разрушение поперечных швов пролетных конструкций. При этом появившиеся трещины пришли в движение, их ширина достигает 32 см.

Движение для всех видов транспорта организовано по ул. Металлистов и проспекту Никельщиков. Капитальный ремонт аварийного путепровода должен начаться в апреле текущего года.

Андрей Сазонов