«Невская мануфактура» сгорела до стен

В Санкт-Петербурге 12 апреля весь день тушили здание «Невской мануфактуры». Крупнейший пожар последних лет унес жизнь одного спасателя и почти уничтожил памятник архитектуры. От фабричного цеха, построенного в 1861 году, остались только стены. Причины будет изучать центральный аппарат Следственного комитета, его глава Александр Бастрыкин взял дело на особый контроль. Как горела «Невская мануфактура»? И кто за это ответит? Об этом — Иван Корякин.

С воздуха все напоминало кадры из военного кино — вид с бомбардировщика, пролетающего над горящим городом. 350 пожарных, около 70 машин, вертолет, к вечеру Минобороны прислало еще два — справиться с огнем было невозможно. Когда же рухнула крыша и остались только стены, огонь и дым, огромное здание на кадрах с квадрокоптера стало походить на мангал.

Так догорала некогда крупнейшая в Российской Империи ткацкая фабрика товарищества «Торнтон» — национализация после революции, приватизация после распада Советского Союза и, наконец, полный развал самого производства. Помещения сдавались в аренду малому бизнесу.

Противопожарные требования не соблюдались — в здании не было ни систем автоматического тушения, ни сигнализации.

Устранить нарушения МЧС потребовало еще в феврале 2020-го, но спустя год проверка обнаружила, что ничего не изменилось. И пожар на 10 тыс. кв. м это подтвердил.

Теперь собственника ждут расходы более серьезные, чем закупка сигнализации, — ему придется восстанавливать здание, говорит зампредседателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов: «Конечно, собственнику придется потратить значительные средства на то, чтобы отреставрировать и восстановить этот памятник. Если у тебя во владении находится памятник, то ты должен его сохранять, заботиться о нем, поддерживать».

Собственник зданий — компания «Невская мануфактура». Ее бенефициар — совладелец первого в стране частного банка «Викинг» Алексей Устаев. Пожар случился в его день рождения.

В компании-собственнике сообщили «Фонтанке», что во всем виноват арендатор — производитель надувных лодок. Это он должен был соблюдать требования пожарной безопасности.

Отвечать придется, видимо, и за гибель пожарного — уголовное дело о причинении смерти по неосторожности расследует центральный аппарат СК.

На этом фоне версия о поджоге выглядит уже не так убедительно. Якобы фабрика сгорела в интересах бизнеса, планирующего построить на ее месте жилье. Редевелопмент действительно планировался — бюро «Студия-44» даже подготовила его концепцию. Правда, она была далека от полноценного проекта, рассказал “Ъ FM” руководитель бюро, архитектор Никита Явейн: «Мы работали для другого заказчика над проектом планировки территории, куда входил и “Торнтон”. То есть это был предэскиз, но очень давно. Серьезной проектной документацией это назвать нельзя, причем делали это для другого заказчика».

Концепция редевелопмента фабрики «Торнтон» подразумевала создание даже яблоневого сада, но главное — сохранение памятников архитектуры, и градозащитников это устраивало, говорит руководитель Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов:

«Достаточно хороший архитектурный проект, в котором фабричное историческое здание было аккуратно вписано в новые жилые кварталы.

Проект был поддержан градостроительным советом Санкт-Петербурга, и, в общем-то, ожидалось, что это будет украшением набережной».

Но придется озаботиться сперва восстановлением фабрики, а потом уже приспособлением под современные нужды. Даже если обгоревшие стены рухнут, надо будет возводить их заново. Это дал понять и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который приехал к месту тушения и встал на защиту памятника архитектуры, когда тот почти догорел.