Суд оправдал полицейских, обвинявшихся в применении насилия при задержании подозреваемых

Мотовилихинский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении сотрудников полиции Евгения Горбунова, Сергея Мелехина и Дениса Миронова. Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств). По версии следствия и гособвинения, летом 2019 года полицейские избили двух жителей Перми, Дениса Нагибина и Константина Тихонова, и связали их. После заявлений потерпевших следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками полиции. Суд первой инстанции признал полицейских виновными и назначил наказания, связанные с реальным лишением свободы. Так, подсудимые получили от 3 лет 6 месяцев до 3 лет 7 месяцев колонии общего режима.

Защита осужденных подала на приговор апелляционную жалобу. В ней говорилось, что полицейские приняли решение задержать Нагибина и Тихонова, так как у них имелись основания полагать, что те ищут закладку с наркотиками. Об этом свидетельствовало поведение будущих потерпевших по делу. При задержании они оказали сопротивление, поэтому сотрудники полиции были вынуждены применить физическую силу. При этом показания о применении насилия к Денису Нагибину и Константину Тихонову объективно не подтверждаются заключением судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, после задержания было установлено, что Нагибин и Тихонов употребляли наркотики, за что позже были привлечены к административной ответственности.

В итоге Пермский краевой суд определил отменить приговор первой инстанции и отправить дело на новое рассмотрение иным составом судей. Со второго раза подсудимые были оправданы.