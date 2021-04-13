В Агентстве по привлечению инвестиций Свердловской области сменился гендиректор

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (принадлежит региональным властям) возглавит Михаил Васильев, информацию об этом агентству ЕАН подтвердил Александр Породнов, который руководил структурой последние два года. В понедельник у него был последний рабочий день. Ожидается, что Александр Породнов займет должность вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.

Михаил Васильев работает в Агентстве с момента его создания в 2018 году в должности заместителя гендиректора по привлечению инвестиций. Теперь этот пост, по данным ЕАН, займет Андрей Шальнев, ранее работавший генеральным директором фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Агентство по привлечению инвестиций — специализированная организация по работе с инвесторами, созданная правительством Свердловской области в 2018 году. В его задачи входят предоставление информации о бизнес-среде области, подбор инвестплощадок, установление связей с органами госвласти, запуск и продвижение проектов в России и за рубежом.