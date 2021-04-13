ВШЭ заявила о рисках России «навсегда отстать» в технологиях

Россия остается малозаметным участником глобального рынка передовых производственных технологий и рискует отстать навсегда от технологических лидеров, следует из доклада НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ). Позиция США в докладе не учтена, так как авторы причисляют страну к глобальным лидерам, сохраняющим позиции на большинстве отдельных товарных рынков.

Согласно докладу ВШЭ, доля России на мировых рынках продукции с использованием перспективных производственных технологий не превышает 0,6%. Исключение составляют рынок ядерных технологий (у России наибольшая доля — 16,7% мирового рынка) и рынок вооружений (1,2%). Более одной трети импортных поставок продукции с перспективными производственными технологиями в Россию пришлось на лекарства и медицинское оборудование, самолеты и другие летательные аппараты.

Позиции стран по экспорту и импорту производственных технологий:

лидеры глобального производства — Германия, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Вьетнам;

— Германия, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Вьетнам; окружение лидеров — Великобритания, Франция, Канада, Австрия, Дания;

— Великобритания, Франция, Канада, Австрия, Дания; двигающие мировую технологическую границу (лидеры по патентам в области производственных технологий) — Корея, Япония, Швеция, Израиль и Финляндия;

(лидеры по патентам в области производственных технологий) — Корея, Япония, Швеция, Израиль и Финляндия; догоняющие производители (интенсивно используют технологии для собственных нужд) — Польша, Румыния, Словакия, Таиланд, Филиппины, Мексика, ОАЭ и Китай;

(интенсивно используют технологии для собственных нужд) — Польша, Румыния, Словакия, Таиланд, Филиппины, Мексика, ОАЭ и Китай; опаздывающие производители (слабо вовлечены в производство продукции на основе перспективных технологий) — Россия, Бразилия, Индия, ЮАР, Австралия, Норвегия, Аргентина, Казахстан. Всего 35 стран.

Авторы отмечают, что Россия сейчас находится на «принципиальной развилке». Она может остаться в группе отстающих и отстать навсегда или переместиться в группу догоняющих, пишет РБК со ссылкой на копию исследования. Сам доклад будет представлен на этой неделе на ежегодной апрельской конференции ВШЭ.