«Спецавтобаза» открыла в Екатеринбурге первый пункт приема автомобильных покрышек

ЕМУП «Спецавтобаза» начала принимать в утиль отработанные автомобильные покрышки от жителей и организаций Екатеринбурга. Как подчеркнули в пресс-службе компании, сейчас услуга по утилизации доступна только для предприятий, имеющих свой автопарк.

«Регоператоры не вывозят эти отходы на полигоны, так как покрышки имеют четвертых класс опасности и из-за своей токсичности не могут утилизироваться вместе с бытовым мусором»,— пояснили в «Спецавтобазе». Отработанные покрышки люди чаще всего хранят в собственных гаражах, оставляют на контейнерных площадках или в автомастерских. В то же время автосервисы могут брать деньги за шины, но в итоге оставляют отходы на контейнерных площадках или выкидывают на стихийные свалки.

Первый пункт приема организован на территории предприятия по улице Посадская. Стоимость услуги будет зависеть от радиуса шины. Для легковых автомобилей цена будет варьироваться от 190 до 340 руб., для грузовых — от 280 до 680 руб.

По словам директора «Спецавтобазы» Натальи Зубовой, открытие пункта приема покрышек позволит разгрузить контейнерные площадки и сократит число стихийных свалок в Екатеринбурге. «Если такая услуга станет востребованной, сборные пункты будут организованы и на других территориях Свердловской области, которые мы обслуживаем»,— отметила она.

По словам госпожи Зубовой, все собранные шины будут отправлены в нижнетагильский центр утилизации отходов ООО «ЦГС», где их переработают в крошку, которую можно будет использовать при строительстве и ремонте дорожных покрытий, производстве кровельных гидроизоляционных материалов, а также делать из нее брызговики для машин и коврики.

Анастасия Реутова