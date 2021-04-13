В Краснодаре снесли кафе-самострой площадью 105 кв.м

Фото: пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю

В Краснодаре снесли незаконно возведенное кафе на пересечении улиц Московская и 40 лет Победы, сообщает пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.

Строение было признано самостроем решением краевого арбитража по иску администрации кубанской столицы. Суд обязал владелицу снести самовольно возведенное одноэтажное нежилое строение площадью 105,4 кв.м.

«В ходе проведения исполнительных действий был реализован полный комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренных законодательством. В итоге работы по сносу проводились с привлеченными взыскателем специалистами Службы спасения Краснодара», - отмечено в сообщении приставов.

Как писал “Ъ-Кубань”, трехэтажное здание, признанное судом самостроем, снесли в Прикубанском округе Краснодара, сообщает пресс-служба мэрии. Незаконный объект капитального строительства площадью около 300 кв.м располагался на улице Западной.

Наталья Решетняк