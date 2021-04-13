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Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ   |  купить фото

При пожаре на территории «Невской мануфактуры» погибли два человека

При пожаре на территории «Невской мануфактуры» в Петербурге погибли два человека — рабочий и командир отделения 64-й пожарной части Невского района. Об этом сообщает телеканал «78».

Накануне Минздрав РФ заявлял о пяти пострадавших и одном погибшем, пожарном Илье Белецком.

Здание на территории «Невской мануфактуры» площадью 5,2 тыс. кв. м горело с 13 часов, перекрытия в нем полностью обрушились. Огонь перекинулся на соседнее строение. Снизить ранг пожара удалось только ночью. Площадь горения сократилась с 10 тыс. кв. м до 1 тыс. «квадратов». По состоянию на утро 13 апреля, Октябрьская набережная в зоне ЧП закрыта для проезда.

Помещения в сгоревшем сдании сдавались в аренду. Сам комплекс производственных строений на территории бывшей фабрики включен в перечень региональных памятников. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости восстановить пострадавший от огня корпус.

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