Минздрав: при пожаре в Петербурге пострадали шесть человек

В результате крупного пожара в здании на территории фабрики «Невская мануфактура» в Петербурге пострадали шесть человек: из них один человек погиб, четверо госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Миндрава РФ.

Пострадавшие направлены в институт скорой помощи им. Джанелидзе ( 1 человек, тяжелое состояние), Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России ( 1 в тяжелом состоянии, 2 — в легкой степени). 1 пострадавший получил амбулаторную помощь. На мечте пожара работают 12 бригад скорой помощи.

Напомним, что погибший — командир пожарно-спасательной части № 64 Невского района Илья Белецкий. Здание офисного центра «Невская мануфактура» площадью 5,2 тыс. кв. м горит с 13 часов. перекрытия в нем полностью обрушились. Тушение в настоящее время продолжается.