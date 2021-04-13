В Перми объявлены аукционы на организацию и проведение празднования Дня Победы

МАУ «Агентство социокультурных проектов» объявило аукционы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Услуги по техническому обеспечению торжественного прохождения войск Пермского гарнизона заказчик оценил в 1,4 млн руб. Еще 2,9 млн руб. агентство готово потратить на доставку военнослужащих – участников парада. 1,3 млн руб. направят на изготовление и установку праздничных конструкций.

Максимальная цена трех контрактов составляет 5,6 млн руб. Победителей аукционов определят 14 апреля.