Кассационный суд оставил в силе приговор бывшему полицейскому, осужденному на 8 лет за взятки

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу защиты бывшего сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД по Новосибирску Михаилу Латышу. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В феврале 2020 года Центральный райсуд Новосибирска признал бывшего борца с коррупцией виновным во взятках (ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, полицейский за деньги предупреждал организатора сети подпольных казино о планировавшихся рейдах силовиков и получил в общей сложности около 1,5 млн руб. Михаила Латыша приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере свыше 3 млн руб. В качестве дополнительного наказания бывшего стража порядка лишили звания капитана. Защита обжаловала приговор в апелляционном суде, но безуспешно.

Подробнее о деле — в материале “Ъ-Сибирь” «Суд не увидел в капитане мошенника».

Илья Николаев