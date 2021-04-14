Как затопили 664 населенных пункта

История появления на карте страны Рыбинского водохранилища, или моря, как зовут его местные жители, драматична.

Водохранилище планировалось как самое большое по площади искусственное озеро в мире. Не вышло — однако и сейчас оно одно из самых крупных в стране. Необходимость его строительства в 30–40-е годы прошлого века была вызвана программой электрификации всей страны — многие населенные пункты оставались без электричества долгие годы.

Осенью 1940 года русло Волги перекрыли, 13 апреля 1941 года началось наполнение чаши водохранилища. Для завершения работы пришлось переселить на новые места 130 тыс. человек — жителей 663 селений и города Мологи, было затоплено три четверти территории Весьегонска, под воду ушли многочисленные деревни и монастыри. Заполнение продолжалось до 1947 года. В том числе под воду ушло 3645 кв. км лесов.

После наполнения чаши Рыбинского водохранилища были изъяты из хозяйственного оборота до 80 тыс. га пойменных заливных лугов, более 70 тыс. га пашни, более 30 тыс. га пастбищ, более 250 тыс. га лесов.

Существует легенда, что некоторые местные жители, не желая покидать свои дома, приковывали себя цепями и тонули вместе с нажитым добром. Однако эта история не нашла документальных подтверждений. Мологу по сей день зовут русской Атлантидой и городом-утопленником, а в Рыбинске создан мемориальный музей Мологского края, пытающийся сохранить историю этих мест.

Многочисленными останками ушедших под воду строений и фрагментами убранства церквей до сих пор изобилуют берега водохранилища. Например, в поселке Брейтово, что неподалеку от затонувшей Мологи, вся прибрежная полоса равномерно покрыта измельченным временем красным кирпичом и черепицей, а из воды торчит ржавый церковный крест.

Рыбинское водохранилище сегодня имеет не только народно-хозяйственное значение. Это гигантская научная лаборатория Института биологии внутренних вод РАН, а в северо-западной его части расположен Дарвинский заповедник, специализирующийся на исследованиях по влиянию водохранилища на природные комплексы южной тайги.