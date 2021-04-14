Хронология создания вакцин

Вакцинация от инфекционного заболевания — это имитация в организме данного заболевания без его вредных последствий с целью выработки защитного ответа на попадание в организм данного живого инфекционного агента. Любая вакцина содержит агент или его компонент, который напоминает вызывающий заболевание микроорганизм, и часто производится из ослабленных или убитых форм микроба или одного из его поверхностных белков.

Исторически первой изобретенной и предложенной для широкого применения в здравоохранения вакциной стала осповакцина — вирус коровьей оспы, имитирующий вирус натуральной оспы. Английский врач Эдвард Дженнер в конце XVIII века не просто заметил, что доярки не болеют натуральной оспой, но понял, что есть какой-то инфекционный агент у коров, заражение которым не вызывает существенного заболевания у людей, но потом они становятся невосприимчивыми к натуральной оспе. Разработанная им вакцина стала первой живой вакциной. Он и слово вакцина придумал, образовав его от латинского слова vaccinus — коровий.

Следующий тип вакцин был изобретен французским химиком Луи Пастером уже во второй половине XIX века. Он впервые понял, что инфекционную субстанцию можно инактивировать путем умеренного нагревания, и введение в организм такой инактивированной субстанции может вызвать образование защитного эффекта. В результате он разработал антибактериальные вакцины против пастереллеза кур, сибирской язвы для защиты коров и противовирусную вакцину от бешенства. Он же закрепил в честь Дженнера названия таких профилактических препаратов как вакцин, хотя к коровам его препараты никакого отношения уже не имели.

За прошедшие с тех пор десятилетия природа инфекционных субстанций стала известной, и было изобретено много эффективных вакцин. Но не против всех инфекционных агентов создание таких профилактических препаратов оказалось возможным. Например, против ВИЧ и вируса гепатита С вакцин так и не разработано, хотя попыток были десятки, если не сотни. Дело в том, что эти вирусы несколькими нетривиальными способами уходят от иммунных реакций организма, и ученые пока не знают, как это можно преодолеть.