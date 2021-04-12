Обнаружено тело пожарного, погибшего при тушении «Невской мануфактуры»

Обнаружено тело пожарного Ильи Белецкого, командира пожарно-спасательной части № 64 Невского района, который пропал при тушении на территории «Невской мануфактуры». По данным ГУ МЧС по Петербургу, связь с ним пропала при выводе людей из зоны пожара.

Добавим, что на горящее здание на территории бывшей фабрики вертолеты сбросили более 240 тонн воды. В тушении задействованы три вертолета, один от МЧС и два от Минобороны. Выполнено уже 49 сбросов воды. К ликвидации возгорания привлечены более 350 человек и 73 единиц техники.

При тушении пострадали двое пожарных, они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Здание офисного центра «Невская мануфактура» площадью 5,2 тыс. кв. м горит с 13 часов. перекрытия в нем полностью обрушились.